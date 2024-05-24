منظمة السياحة الكورية تفتتح أول مكتب لها في السعودية

ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع وجودها في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي، أعلنت منظمة السياحة الكورية عن افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في جهود المنظمة لتعزيز حضورها في السوق السعودية، بالتزامن مع الأداء السنوي الإيجابي لسوق السياحة الكورية، الذي تجلى في ارتفاع عدد السياح الأجانب والنمو الملحوظ في السياحة الوافدة من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكجزء من دخولها للسوق السعودية، أعلنت المنظمة الكورية عن تعيين شركة "آفياربس" كممثلة رسمية لها للتسويق والعلاقات العامة في السعودية، بحيث تقود هذه الشركة العالمية الرائدة في مجال السياحة والطيران والضيافة والاتصالات، الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بكوريا الجنوبية كوجهة سفر مثالية للمسافرين السعوديين.

وسوف تعمل "آفياربس" في الوقت نفسه على تثقيف وكلاء السفر، وتعزيز إدراج كوريا ضمن باقات السفر المقدمة من طرف منظمي الرحلات السياحية في السعودية.

وعبر مكتبها في الرياض، ستسعى منظمة السياحة الكورية لتعزيز مكانة كوريا كوجهة سفر مفضلة للمسافرين السعوديين الباحثين عن عطلات في الخارج ترتكز على السياحة الثقافية وسياحة تناول الأطعمة والتسوق والتكلفة المعقولة.

كما سيعمل مكتب المنظمة على زيادة أعداد الزوار من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة الإنفاق، وإطالة مدة إقامة الزوار في كوريا الجنوبية.

وتأتي الخطوة الجديدة للمنظمة الكورية في وقت مثالي لسوق صناعة السفر الكورية، في ضوء الانتعاش الملحوظ في أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي.

فقد ارتفع عدد السياح الأجانب الزائرين لكوريا الجنوبية بنسبة 63% في العام الماضي مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، قال "لي هاك جو" نائب الرئيس التنفيذي لقسم السياحة الدولية في منظمة السياحة الكورية إن كوريا تتحول بسرعة إلى وجهة سفر مفضلة للمسافرين من المملكة العربية والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل أوسع.

وأرجع "لي" السبب في ذلك إلى أن كوريا تقدم مزيجا مبهجا من تجارب السفر الاستثنائية وتجارب التسوق المميزة، بالإضافة إلى تجارب الانغماس الثقافي، وتناول الأطعمة.