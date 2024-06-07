المشاركون في القمة الكورية الأفريقية: سعداء بالاطلاع على التجربة التنموية الكورية

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الدكتور كمال الدين سويف
وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جزر القمر
أجرى القسم العربي عدة مقابلات مع المشاركين في القمة الكورية الأفريقية التي عُقدت هذا الأسبوع، حيث قال وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جزر القمر "كمال الدين سويف"، إن جزر القمر، مثلها مثل الكثير من الدول الأفريقية، ترغب في الاستفادة من تجربة كوريا في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي، واقترح أن تقوم الشركات الكورية، مثل شركة كيا للسيارات، الموجودة بالفعل في العديد من الدول الأفريقية بما في ذلك جزر القمر، بتدريب الطلاب والمهندسين المحليين، وأن يتم فتح المزيد من الفروع لتلك الشركات الكورية في أفريقيا.
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الدكتورة رانيا المشّاط
وزيرة التعاون الدولي في مصر
وفي مقابلة أخرى، قدمت الدكتورة "رانيا المشّاط" وزيرة التعاون الدولي في مصر، التهنئة لكوريا على استضافة هذه القمة الأولى من نوعها، مشيرة إلى
أهميتها نظرا لانعقادها في وقت يشهد فيه كل العالم احتياجا كبيرا لدفع التعاون الدولي، خاصة مع التحول الكبير الذي شهدته كوريا بناء على التكنولوجيا والتصنيع. وقالت إن هناك احتراما متبادلا ومشاركة بين كوريا والكثير من الدول النامية خاصة في أفريقيا. وأوضحت أن مصر ركزت خلال القمة على التعاون والاستثمار في البنية التحتية، وأهمية الاستدامة من خلال العمل المناخي ومتطلبات التمويل.
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الدكتور زكي خوري
الخبير الاستراتيجي في البنك الدولي
وفي مقابلة ثالثة، قال الدكتور "زكي خوري" الخبير الاستراتيجي في البنك الدولي ومدير برنامج المشاركة في التنمية الرقمية بين كوريا والبنك الدولي، إن القمة ركزت على مستقبل التنمية الأفريقية في مجال التكنولوجيا، والابتكار في قطاع الاقتصاد الرقمي. ووصف مبادرة كوريا لعقد قمة مع الدول الأفريقية بأنها نجاح باهر وخطوة إلى الأمام، خاصة مع تطور كوريا الجنوبية اقتصاديا وتكنولوجيّا، بعدما كانت دولة نامية. وأضاف أن كوريا الجنوبية نموذج ناجح موثوق للدول النامية التي تطمح لتحقيق نجاح مماثل للنجاح الكوري.
المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".