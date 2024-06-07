المشاركون في القمة الكورية الأفريقية: سعداء بالاطلاع على التجربة التنموية الكورية



ⓒ KBS WORLD Radio الدكتور كمال الدين سويف وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جزر القمر أجرى القسم العربي عدة مقابلات مع المشاركين في القمة الكورية الأفريقية التي عُقدت هذا الأسبوع، حيث قال وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جزر القمر "كمال الدين سويف"، إن جزر القمر، مثلها مثل الكثير من الدول الأفريقية، ترغب في الاستفادة من تجربة كوريا في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي، واقترح أن تقوم الشركات الكورية، مثل شركة كيا للسيارات، الموجودة بالفعل في العديد من الدول الأفريقية بما في ذلك جزر القمر، بتدريب الطلاب والمهندسين المحليين، وأن يتم فتح المزيد من الفروع لتلك الشركات الكورية في أفريقيا.







ⓒ YONHAP News, KBS WORLD Radio الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي في مصر

وفي مقابلة أخرى، قدمت الدكتورة "رانيا المشّاط" وزيرة التعاون الدولي في مصر، التهنئة لكوريا على استضافة هذه القمة الأولى من نوعها، مشيرة إلى

أهميتها نظرا لانعقادها في وقت يشهد فيه كل العالم احتياجا كبيرا لدفع التعاون الدولي، خاصة مع التحول الكبير الذي شهدته كوريا بناء على التكنولوجيا والتصنيع. وقالت إن هناك احتراما متبادلا ومشاركة بين كوريا والكثير من الدول النامية خاصة في أفريقيا. وأوضحت أن مصر ركزت خلال القمة على التعاون والاستثمار في البنية التحتية، وأهمية الاستدامة من خلال العمل المناخي ومتطلبات التمويل.





ⓒ KBS WORLD Radio الدكتور زكي خوري الخبير الاستراتيجي في البنك الدولي