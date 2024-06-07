الضوء الأخضر لتصدير مستحضرات التجميل الكورية إلى الدول العربية

هذه الأيام تلقى الشركات الكورية لمستحضرات التجميل رواجا كبيرا في أمريكا واليابان ودول جنوب شرق آسيا. وقد بدأت تكرس جهودها لدخول أسواق الشرق الأوسط.

وبالفعل هناك عدد من الأخبار الجيدة ذات الصلة، بما في ذلك فتح قنوات تصدير لمستحضرات التجميل الكورية إلى الدول العربية مع تزايد شعبيتها هناك بسبب تأثير الموجة الكورية، "هالليو".

وقد وقعت الحكومة الكورية والإمارات العربية المتحدة اتفاقية مشاركة اقتصادية شاملة تتضمن الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية البالغة 5 % والمفروضة على واردات مستحضرات التجميل الكورية إلى الإمارات، يوم الـ29 من مايو الماضي خلال زيارة الرئيس الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان" إلى كوريا.

ومن المتوقع أن يدخل إلغاء التعريفة حيز التنفيذ في أوائل العام القادم، بعد تصديق البرلمان الكوري. وبعد التصديق، سيتم تخفيض التعريفة على الفور إلى 4 بالمائة، ثم بنسبة 1 بالمائة سنويا.

وبالإضافة إلى الإمارات، تم أيضا منح الضوء الأخضر لتصدير مستحضرات التجميل الكورية إلى دول أخرى مثل السعودية والكويت.

ويعود الفضل في ذلك إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ومجلس التعاون الخليجي التي أبرمت في نهاية العام الماضي.

ووفقا لشركة أبحاث السوق "يورومونيتور"، بلغ حجم سوق مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط عام 2022 حوالي 22 مليارا و200 مليون دولار.

وتتوقع الصناعة الكورية المعنية أن يتسارع دخول مستحضرات التجميل الكورية إلى منطقة الشرق الأوسط التي تعد رابع أكبر سوق بعد الولايات المتحدة واليابان والصين، مع استمرار ازدهار الصادرات إليها.

وعلى وجه الخصوص، تعمل شركات تصنيع التطوير الأصلي لمستحضرات التجميل ، مثل "كولمار كوريا"، و"كوزماكس"، على تسريع تطوير مستحضرات التجميل المصممة خصيصا لمنطقة الشرق الأوسط.

فقد ظلت شركة كولمار تستعد لدخول الشرق الأوسط تدريجيا من خلال إنشاء "نظام ضمان الحلال" في مصانعها في مدينتيْ "سيجونغ" و"بوتشون"، في عاميْ 2017 و2020 على التوالي.

كما تبذل شركة كوزماكس جهودا لتطوير منتجات التجميل في إندونيسيا، وهي دولة إسلامية، كنقطة انطلاق لاستهداف أسواق الشرق الأوسط.

أما شركة "سي جيه أوليف يونغ" فتعمل على دخول سوق التجميل في الشرق الأوسط بنشاط من خلال علامة تجارية خاصة لمستحضرات التجميل.

وقد أخذت الشركة بعين الاعتبار خصائص سوق التجميل في الشرق الأوسط، والمتمثلة في تطور مختلف الألوان الزاهية، حيث اختارت علامتها "وايك مايك" التي تتمتع بنقاط قوة في الألوان المتنوعة والألوان الزاهية، كأول علامة تجارية تصديرية لها. وبالفعل، قد تم إطلاق هذه العلامة في بعض منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات في أغسطس من العام الماضي.