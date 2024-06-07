مجموعة قطرية تزور كوريا لتوريد تقنية المزارع الذكية الكورية

قالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية إن مجموعة عمل اقتصادية قطرية زارت كوريا مؤخرا لمناقشة إدخال تكنولوجيا المزارع الذكية الكورية إلى قطر.

وأوضحت أن هذه الزيارة أتاحت فرصة مهمة لتعزيز التعاون في مجال الزراعة الذكية بين البلدين.

وقد ضمت المجموعة القطرية، التي ترأسها الدكتور "مسعود جار الله المِرّي" مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية القطرية، عددا من المسؤولين من مؤسسة "حصاد" الغذائية القطرية، وبنك التنمية القطري.

وقامت المجموعة بزيارات إلى وادي ابتكار المزارع الذكية في مدينة "كيم جيه"، وهيئة التنمية الريفية، إلى جانب بعض شركات تصدير المزارع الذكية، خلال فترة 5 أيام من الـ27 إلى الـ31 من مايو الماضي.

وفي اجتماع عقدته المجموعة مع وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية يوم الـ27 من مايو، جرت مناقشة الوضع الحالي للمزارع الذكية الكورية والسياسات الحكومية ذات الصلة وخطط التعاون بين البلدين.

وعلى وجه الخصوص، تم التركيز على تحقيق جدول الأعمال الذي تمت مناقشته في الاجتماع الأول للجنة التعاون في مجال المزارع الذكية بين كوريا وقطر.

وفي جلسة التواصل التالية، قامت شركات تصدير المزارع الذكية الكورية بالترويج والتعاون لجذب الاستثمارات من قطر. وقد استهدفت بذلك تعزيز التعاون المربح للجانبين بين شركات البلدين، وتوسيع دخول تكنولوجيا المزارع الذكية الكورية إلى الأسواق الخارجية.

وقال "لي سانغ مان" مدير إدارة سياسات الابتكار الزراعي والغذائي في وزارة الزراعة الكورية، إنه تم التأكد من خلال زيارة المجموعة القطرية من الاهتمام الكبير من الخارج بالقدرات التنافسية للمزارع الذكية الكورية.

ومن المتوقع أن يقوم البلدان من خلال هذه الزيارة بإعداد إجراءات محددة مثل التعاون الفني في مجال المزارع الذكية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز المشروعات المشتركة، والمساهمة في توسيع دخول تكنولوجيا المزارع الذكية الكورية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز التعاون الزراعي بين سيول والدوحة.