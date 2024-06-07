الاتحاد العالمي للتيكوندو يتعاون مع كي دوك

وقّع الاتحاد العالمي للتيكوندو اتفاقية عمل خاصة بالتوسع الطبي في الخارج مع وكالة "كي دوك" ، في مقر الاتحاد في العاصمة سيول، مؤخرا.

ومن خلال إبرام هذه الاتفاقية، تخطط "كي دوك"، باعتبارها وكالة رسمية للاتحاد العالمي في مجال التعاون الطبي، لتقديم خدمات الدعم الطبي في الخارج بناء على طلب الاتحاد.

ومن هذا المنطلق، قالت "كي دوك" إنها ستشارك في العمل التطوعي الطبي لدعم اللاجئين والأيتام حول العالم الذي تنفذه مؤسسة التيكوندو الإنسانية.

يشار إلى أن الاتحاد العالمي للتيكوندو قد أسس تلك المؤسسة الإنسانية في عام 2016 من أجل مساعدة اللاجئين والأيتام في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قررت "كي دوك" المشاركة في "المهرجان الرياضي الثالث للأمل والأحلام" الذي سيقام في الأردن خلال شهر ابريل من العام القادم.

وقال رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو "جو جونغ وان" إن مشروع الدعم الطبي الذي تقدمه "كي دوك" ضروري بشكل عملي للاجئين الذين يعيشون في بيئات فقيرة، معربا عن سعادته بالتعاون مع المنصة في المساهمة في تحسين نوعية حياتهم.

ومن جانبه أعرب رئيس المنصة "جو سُنغ كوك" عن تشرفه بالمشاركة في العمل التطوعي الطبي لاتحاد التيكوندو حول العالم.

كما أعرب عن الفخر بأن المنصة قادرة على دعم التكنولوجيا الطبية الكورية المتميزة في الأماكن التي تزداد فيها الحاجة إليها.