تفعيل التعاون الكوري الجزائري في مجال البنوك

وقّع اتحاد البنوك الكوري مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية حول الصناعة المصرفية في البلدين، يوم الثلاثين في الشهر الماضي.

وكان الاتحاد الكوري قد زار الجزائر في شهر ديسمبر من عام 2018، ثم في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث واصل التبادلات مع الجمعية الجزائرية.

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم هذه لوضع الأساس للتعاون المستمر بين الطرفين.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في مجالات التمويل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية والتعليم المالي، وتبادل الخبرات والحالات المتعلقة بالصناعة المصرفية والمالية، وتفعيل المشروعات المشتركة.

وتقول بعض التقارير إنه لا يوجد حاليا أي بنك كوري في أفريقيا، رغم تزايد اهتمام البنوك الكورية بالعمل في أفريقيا التي تتمتع بإمكانات كبيرة من كثرة عدد السكان وتوفر الموارد المعدنية.

وقال جو "يونغ بيونغ" رئيس الاتحاد الكوري، إن مذكرة التفاهم الموقعة مهمة لأنها أول مذكرة تفاهم يتم توقيعها مع جمعية بنوك أفريقية.

وأوضح أن القطاع المصرفي الكوري قد واصل جهوده للبحث عن سبل للتعاون مع الدول الأفريقية خلال فترة انعقاد مؤتمر القمة الكورية الأفريقية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في سيول.