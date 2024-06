ⓒ Big Hit Music

أعلنت وكالة Big Hit Music عن إصدار أغنية Jungkook الرقمية المنفردة Never Let Go من خلال المنصة الجماهيرية العالمية Weverse ومنصات السوشيال ميديا الرسمية لـ BTS. وتم إصدار هذه الأغنية في السابع من هذا الشهر وهي أغنية لمعجبي Jungkook والتي تعبر عن الامتنان للحب الذي قدمه المعجبين ARMY وسيتم بثها في الحدث الاحتفالي بمناسبة مرور ١١ سنة وهو Festa 2024