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تسريح جين عضو بي تي إس من الجيش

#أخبار الساحة الفنية l 2024-06-12

من أغانى القمة

تم اليوم الأربعاء تسريح المطرب "جين" عضو فرقة "بي تي إس" من الجيش بعد انتهاء خدمته العسكرية الإلزامية التي استغرقت 18 شهرا.
وكان في استقبال "جين" أعضاء فرقة "بي تي إس" الآخرين: "أر إم" و"جيهوب" و"في" و"جونغكوك" و"جيمين"، الذين مازالوا في الخدمة العسكرية.
وسيستأنف المطرب "جين" أنشطته الغنائية بالمشاركة في فعالية "فيستا 2024" التي ستقام غدا الخميس في سيول، حيث يجري لقاء مع معجبيه.
وقد انضم "جين" للخدمة العسكرية في شهر ديسمبر من عام 2022، وكان أول عضو ينضم للجيش من بين أعضاء فرقة "بي تي إس" السبعة.
وتخطط فرقة "بي تي إس" لاستئناف أنشطتها بجميع أعضائها في العام القادم الذي ستنتهي فيه خدمتهم العسكرية.

ⓒ YONHAP News
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