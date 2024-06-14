انتهاء مهمة عمل السفير الكوري لدى الكويت

أكد السفير الكوري لدى الكويت "تشونغ بيونغ ها" أن الكويت كانت ومازالت ذات مواقف عالمية مشهودة ومشرفة، ومنها موقفها مع كوريا خلال الأزمة النفطية في سبعينيات القرن الماضي، معتبراً أن العلاقات بين الكويت وكوريا الجنوبية شاملة ونموذج يحتذى.

جاء ذلك خلال استقبال السفير "تشونغ" للشيخ "مبارك العبد الله الصباح"، رائد الأعمال الكويتي والعضو البارز في العائلة الحاكمة في الكويت، الذي قام بزيارة له بمناسبة نهاية فترة عمله في الكويت.

وقال السفير الكوري "تشونغ" إن كوريا ستكون شريكاً وفياً لمساعدة الكويت في رحلتها الطويلة على تنفيذ وتحقيق رؤية 2035.

ومن جهته، أكد الشيخ "العبد الله" على أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال التنمية التي تسعى إليها الكويت لتحقيق رؤية 2035.

وأشاد بالجهود المميزة التي بذلها السفير الكوري "تشونغ" خلال فترة عمله لتعزيز العمل الثنائي بين البلدين المرتبطين بمجموعة تاريخية من الاتفاقيات والمواقف المشرقة.

كما أشار إلى أهمية تفعيل التبادلات العلمية التي تتميز بها كوريا الجنوبية جنبا إلى جنب مع المجال التجاري.