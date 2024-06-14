الشركة الكورية للمنتجات الزراعية تعيّن مجموعة من السفراء العرب للأطعمة الكورية

أعلنت الشركة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والأغذية يوم السابع من يونيو الجاري أنها أقامت حفل إطلاق مجموعة من سفراء الأطعمة الكورية لعام 2024 يوم الثلاثين من شهر مايو الماضي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتم في ذلك الحفل تعيين 63 سفيرا من المؤثرين ذوي النفوذ الواسع من مختلف الدول العربية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان واليمن والأردن، بحيث يقوم هؤلاء السفراء بممارسة أنشطتهم الترويجية لأنواع مختلفة من الأطعمة الكورية على المستويين العربي والعالمي.

يشار إلى أن المؤثرين المختارين كسفراء للأطعمة الكورية لديهم خلفيات متنوعة، بمن في ذلك خبراء في الأطعمة، وطهاة، ومدونون وصانعو محتويات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وسوف يقوم السفراء المُعَيّنون بإنتاج محتويات متنوعة تتعلق بالمنتجات الزراعية الموسمية الطازجة الكورية، مثل الفراولة والبطاطا الحلوة، والمنتجات الغذائية التي يفضلها جيل الشباب، ثم نشرها في مواقعهم الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، ستختار الشركة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والأغذية أحد السفراء الأكثر نشاطا كل شهر كسفير الشهر.

وضمن الجهود الرامية إلى تشجيع السفراء في ممارسة أنشطتهم الترويجية، سيتم اختيار الذي يحقق أبرز إنجازات خلال فترة تعيينه ليكون سفيرا أعظم.

وفي ختام حفل إطلاق مجموعة سفراء الأطعمة الكورية، أقيمت فعاليات جانبية متنوعة، مثل صنع الكيمباب مع الشيف "أمينة"، وتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "هان بوك".

وبدأ سفراء الأطعمة الكورية أنشطتهم الترويجية الأولى للأطعمة الكورية من خلال صنع أنواع مختلفة من الكيمباب، بما في ذلك الصغير والمربع، حسب أذواقهم الخاصة، ثم نشروا المحتويات ذات الصلة في مواقعهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدير مكتب التصدير في الشركة الكورية "كوان أوه يوب" إنه في الآونة الأخيرة بدأت الأطعمة الكورية تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن نشر التجارب الحية للأغذية والأطعمة الكورية في الشرق الأوسط من خلال المؤثرين ذوي الجنسيات المختلفة سيؤدي إلى زيادة الاعتراف الإيجابي بالمنتجات الزراعية والسمكية والأغذية الكورية، وتوسيع قاعدة استهلاكها في المنطقة.