يوم قطريّ في سيول بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية

من المقرر أن تنظم السفارة القطرية لدى سيول والجمعية الكورية لدراسات الشرق الأوسط، فعاليات "يوم قطر" في أواخر شهر أغسطس القادم في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في سيول.

وتهدف هذه الفعاليات إلى زيادة الاهتمام والفهم حول دولة قطر لدى طلاب الجامعات والدراسات العليا في كوريا من خلال تجربة الثقافة القطرية والجلسات الأكاديمية حول قطر.

وسوف تقام الفعاليات لتجربة الثقافة القطرية يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أغسطس في الطابق الأول من مكتبة جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، بحيث يمكن للزائرين تجربة أنواع مختلفة من الثقافة القطرية، مثل ارتداء الأزياء التقليدية، وتناول الأطعمة والقهوة القطرية.

أما الجلسات الأكاديمية حول قطر فسوف تقام يوم التاسع والعشرين من أغسطس في الطابق الخامس من مكتبة الجامعة، حيث يتم تنظيم مسابقتين للتحدث والكتابة ومسابقة أخرى للأسئلة حول قطر.

وسوف تقتصر المشاركة في مسابقة التحدث على الكوريين الذين أقاموا في الدول العربية أو درسوا فيها لمدة تقل عن عامين، ويمكن للمتسابقين اختيار موضوعات تتعلق بقطر، بما في ذلك التاريخ والثقافة والاقتصاد والمجتمع والرياضة، والعلاقات بين كوريا وقطر، للتحدث عنها باللغتين العربية والكورية بشكل ممزوج، وبشرط أن تكون حصة اللغة العربية أكثر من 30%.

وسوف يتم تنظيم مسابقة للكتابة باللغة العربية، ويمكن للمشاركين اختيار الموضوعات حسب رغباتهم. وسوف تليها مسابقة للأسئلة المتعلقة بقطر، وستكون مفتوحة أمام الجمهور دون أي شروط.

وسيتم منح مبلغ 400 دولار للفائرين بالمركر الأول في مسابقتي التحدث والكتابة، وللفائرين بالمركز الثاني 300 دولار، والثالث 200 دولار.