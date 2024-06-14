إقامة مهرجان BTS Festa بنجاح بمشاركة عضو جين فيه

عُقد مهرجان BTS Festa في استاد جام شيل في العاصمة سيول بمناسبة الذكرى الـ11 على تأسيس فرقة بي تي إس حيث شارك عضو جين الذي لقد تم تسريحه من الخدمة العسكرية قبل تاريخ المهرجان بيوم واحد لإجراء حفل العناق وحفل اللقاء مع المعجبين.





والجدير بالذكر أن جين قال في البداية لشركة بيغ هيت للترفيه إنه يود المشاركة في المهرجان ممثلا لباقي الأعضاء لاحتفال الذكرى الـ11 مع نادي المعجبين الأرميز، مع التعبير عن نيته لمقابلة 3 آلاف معجب في حفل العناق من أجل قضاء وقت قيم مع الأرميز من مسافة قريبة. ولكن الشركة قررت في النهاية اللقاء مع ألف معجب فقط في الحفل مع الأخذ في الاعتبار حالة الفنان.





أما في حفل اللقاء مع المعجبين التي تم إجراؤه في الساعة الثامنة مساء في نفس اليوم فقضى الفنان وقتا جميلا للغناء والتحدث والتفاعل مع المعجبين بشكل مباشر حيث قال: "أخيرا، عدت إلى بيتي الذي كنت أفتقده كثيرا. أشعر وكأنني أبدأ مسيرتي الفنية مرة أخرى. ترتجف يدي ووجهي من التوتر الشديد." وعبر عن شكره نحو الأرميز يقول: "أنا شاكر جدا على انتظاركم الدائم خلال الفترة التي افترقنا فيها. وأعدكم بأنني سأكون دائما بجانبكم وسأصبح نجما لكم."