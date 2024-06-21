



صرحت بلدية سيول مؤخرا بأنها ستنظم فعالية بعنوان "العزف على البيانو عند نهر هان" اليوم الـ22 من الشهر الجاري في ساحة "نوك اوم سو" في حديقة نهر هان بمنطقة يوئيدو بالعاصمة حيث توفر فرصة للاستماع إلى الموسيقى في أثناء قراءة الكتب.

وهذه الفعالية ستكون الجزء الأخير من مهرجان "حديقة نهر هان للقراءة"، حيث يمكن قراءة الكتب والاستمتاع بالعروض على طول نهر هان.

وسيشارك في الفعالية 22 خبيرا من هواة العزف على البيانو. ويشار إلى أن البلدية كانت تلقت من المواطنين طلبات للمشاركة في العزف على البيانو ضمن الفعالية، من الـ27 من شهر مايو الماضي وحتى الـ7 من شهر يونيو الجاري، واختارت 22 منهم للأداء على المسرح من بين إجمالي 60 متقدما.

وتشمل قائمة المختارين موظفا في إحدى الجامعات، وعاملا في شركة كبيرة، وموظفا حكوميا، وطالبا في الدراسات العليا التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وبارستا، ومدرب بيانو، ومؤثرا ذا صلة بالبيانو، وغيرهم.

ومن المتوقع أن يستمر أداء البيانو من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الـ8 والربع مساء. تجدر الإشارة إلى أن مهرجان حديقة نهر هان للقراءة ظل يقام كل سبت من الـ4 من مايو الماضي حتى الـ22 من يونيو الجاري.

وقال "جو يونغ تيه" مدير مركز نهر هان للمستقبل التابع للبلدية إن البلدية أعدت الفعالية حتى يتمكن المواطنون الذين يزورون نهر هان من الاستمتاع بالقراءة على مهل في أثناء الاستلقاء على أكياس القماش والشعور بنسيم النهر البارد، وكذلك الاستمتاع بموسيقى البيانو التي تتناسب مع الصيف.