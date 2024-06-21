وفاة رئيس شركة ميريه الذي حقق وعده بعدم نقل ثروته إلى أبنائه

يوم الـ12 من شهر يونيو الجاري، تُوفي الرئيس السابق لشركة ميريه للصناعات جونغ مون سول عن عمر يبلغ 86 عاما، بعد أن تبرع بمبلغ 51 مليارا و500 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 40 مليون دولار، للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، قائلا إنه لن ينقل الثروة إلى أبنائه.





وكان السيد جونغ قد واجه صعوبات كبيرة في بداية مسيرته المهنية، لكن وضعه أصبح مختلفا في عام 1983 مع تأسيس شركة ميريه للصناعات، وهي شركة متخصصة في تصنيع معدات أشباه الموصلات.

وبعد ذلك، حاول تطوير معدات للفحص الآلي لكنه خسر كل الأموال التي كسبها، ورغم ذلك استمر في النمو بسرعة بفضل التصدير القوي لأشباه الموصلات المحلية.

وبعد أن أثبت نفسه باعتباره معالجا لاختبار الذاكرة لمعدات أشباه الموصلات، نجح في إدراج شركته في مؤشر ناسداك للأسهم في شهر نوفمبر من عام 1999، وأطلق عليه اسم "الجيل الأول لشركات المغامرة". ثم استقال من إدارة الشركة في عام 2001، طالبا من مسؤولي الشركة إدارتها بشكل يسهم في بناء مجتمع جيد.

وبعد التبرع بمبلغ 30 مليار وون للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية في عام 2001، ساهم بمبلغ 21 مليارا و500 مليون وون أخرى في عام 2013 لإنشاء قسم الهندسة الحيوية والدماغية وكلية الدراسات العليا لاستراتيجية مونسول المستقبلية. وفي ذلك الوقت، كان هذا أول تبرع كبير من فرد في البلاد.

وفي حفل توقيع التبرع في عام 2014، أوضح أنه قرر تقديم هذا التبرع بسبب رغبته في المساهمة في تصميم مستقبل كوريا ووعده الشخصي بعدم نقل الثروة إلى أبنائه. وقال إن هذا التبرع كان انتصارا في معركة مع نفسه، موضحا أنه كان فرصة ثمينة للوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه.

وفي عام 2014، تم اختياره كواحد من 48 شخصا خيريا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من قبل مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية.

كما حصل على وسام الإبداع من أوسمة العلوم والتكنولوجيا لمساهمته في تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلاد.