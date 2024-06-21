مشاركة الفنانة كو مي ران في المعرض الدولي الكبير للفنون في شيلا

من المتوقع أن تشارك الفنانة الكورية المعاصرة "كو مي ران" بجناح فردي لها في المعرض الدولي الكبير للفنون الذي يقام في الفترة ما بين الـ21 والـ23 من الشهر الجاري في فندق شيلا بالعاصمة سيول.

ويشار إلى أن الفنانة كو تعمل بنشاط كدكتورة في الأدب العربي، وأستاذة في جامعة صون مون الكورية، ومديرة لجمعية الصداقة الكورية العربية.

ويقال أيضا إنها تحب الفن العربي والثقافة العربية، وتعمل على خلق تناغم بين الفن الكوري والعربي من خلال أعمال تجمع بين أنماط النجوم الهندسية الإسلامية على الورق الكوري"هان جي" وألوان الرسم الكورية، حيث تعبر عن ضوء النجوم في سماء الليل وترسم الضوء الجميل من خلال التلوين الكوري على خلفية أنماط النجوم الهندسية الإسلامية.

وبهذه المناسبة قالت الفنانة كو إنها تقوم ككورية محبة للثقافة والفن العربي، بتطبيق الألوان الكورية على الورق الكوري ودمجها في أعمال متناغمة مع الفن العربي.

بالفعل تعمل الفنانة على توسيع عالمها الفني تدريجيا من خلال المشاركة في المعارض الفردية، مثل معرض "الخط، بداية شيء جديد" لعام 2021، ومعرض "رحلة ضوء النجوم" لعام 2022، بالإضافة إلى المعرض الجماعي "حديقة الموسيقى" لعام 2023.

وهذه الأيام تحظى باهتمام دولي من خلال المشاركة في معرض الفن المعاصر في ميلانو لعام 2024 ومعرض "إنسيا" في معرض فان جوخ للفنون في العاصمة الإسبانية "مدريد". كما يتم عرض أعمالها عبر الإنترنت في منصة " ارتسبير" الفنية العالمية.

وبما أن عمليات التعاون والتبادلات الاقتصادية المتنوعة بين كوريا والدول العربية تزداد يوما بعد يوم، تكتسب أعمال الفنانة كو التي تربط بين الدول العربية وكوريا وتجمع بين المشاعر العربية والروح الكورية، اهتماما كمنصة للتبادلات الكورية العربية.





وقالت الفنانة التي تخوض سوق الفن المحلية بشكل جدي من خلال المشاركة في معرض فندق شيلا للفنون، إنها ظلت تدرُس وتدرّس الأدب العربي لفترة طويلة، وعملت على الترويج للثقافة العربية في كوريا، وتعمل حاليا كفنانة رائدة في مجال جديد يجمع بين الفن الكوري والفن العربي.

وأوضحت أنها تفكر بعمق في سماء الليل في الصحراء العربية وما تعنيه نجومها لحياة وتاريخ الشعب العربي، وتفكر أيضا فيما تعنيه النجوم في السماء لكل واحد منا، موضحة أنها تريد أن تنقل الأمل والراحة من خلال تقاسم أعمالها الفنية مع العديد من الأشخاص.

ومن المتوقع أن تسهم مشاركتها في المعرض في استقطاب الكثير من العملاء من الشبكات العربية المحلية والأجنبية.