مؤتمر كوري مغربي حول التعاون في التعليم

قالت هيئة دعم التعليم في مدينة سون تشون بمقاطعة جنوب جولا مؤخرا إنها عقدت بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربية مؤتمرا تحت شعار "التعليم الرقمي المستقبلي في المغرب"، في معرض التعليم المستقبلي المحلي والدولي لعام 2024".

وقد أتاح المؤتمر فرصة مهمة لوضع منصة للتبادلات والتعاون في التعليم بين البلدين.

وحضر الفعالية عدد من مسؤولي التعليم من البلدين، ومنهم مدير الهيئة الكورية "هو دونغ كيون" والباحث الكبير في الوزارة المغربية "محمد رزوقي".

وقد تم تقديم سياسة التعليم الرقمي في المغرب والجهود التي تبذلها الوزارة المغربية والمدرسون المغاربة لسد الفجوة التعليمية هناك.

وفي حلقة النقاش التي تلت ذلك، كان هناك وقت لمناقشة وفهم التدابير التكميلية في التعليم عبر الإنترنت وغير المتصل في كلا البلدين، بما في ذلك أمثلة على التعليم الرقمي في المدارس في المقاطعة الكورية وتدابير الدعم لتحسين الكفاءة المهنية للمعلمين.

وبعد ذلك، قام المشاركون في الفعالية معا بزيارة لمدينة سون تشون مباشرة لمشاركة التعليم البيئي في المدينة ومناقشة البرامج التعليمية المختلفة وخطط التعاون بين الجانبين.

وعلى وجه الخصوص، تم تقديم تدابير مختلفة مثل برامج للتبادلات التعليمية عبر الإنترنت التي يمكن للمدرسين والطلاب من كلا البلدين المشاركة فيها بشكل مباشر.

وقال المدير هو إن الجانب الكوري يأمل في أن تصبح التبادلات التعليمية مع المغرب أكثر نشاطا من خلال هذا المؤتمر، موضحا أن فهم أنظمة التعليم لدى كل منهما وتقاسم أفضل أساليب التعليم، سيخلق بيئة تعليمية أفضل في البلدين.

ومن جانبه، قال الباحث المغربي إن الفعالية أتاحت للجانب المغربي فرصة عظيمة للتعرف على نظام التعليم المبتكر وبيئة التعلم الرقمي في مدينة سون تشون.

وأضاف أن ذلك سيكون بمثابة مساعدة كبيرة لتطوير التعليم في المغرب، معربا عن أمله في أن يؤدي هذا المؤتمر إلى استمرار التعاون والتبادلات بين الجانبين.