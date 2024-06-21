لقاء بين فرقة إم سي إن دي وطالب عُماني في كوريا

تعمل فرقة "إم سي إن دي" الغنائية الكورية على استجلاب قلوب المحبين العرب.

ومن المتوقع أن تشارك الفرقة مع طالب عُماني يدرس في كوريا حاليا في قناة "كليك" الكورية الوحيدة المتخصصة في إنتاج محتوى الكي بوب للعرب من أجل تقديم متعة خاصة ومتميزة.

وقد سبق للفرقة أن تلقت استجابة حارة في الدول العربية من خلال احتلالها المركز الأول في مخطط "آي تونز" العماني لجميع الأنواع مباشرة بعد إصدار ألبومها المصغر السادس بعنوان "إكس 10".

كما شاركت في أسبوع السياحة الكورية لعام 2023 الذي نُظم في مدينة دبي بالإمارات في مايو من العام الماضي حيث قدمت عرضا خاصا هناك.

وتلقت دعوة من المهرجان الكوري للسياحة والثقافة والرعاية الطبية الذي أقيم مؤخرا في قطر مما يثبت شعبيتها الكبيرة في مختلف الدول العربية.

وتعبيرا عن امتنانهم للمشجعين من الدول العربية على حبهم واهتمامهم الكبير، سيلتقي أعضاء الفرقة بطالب عماني لتخصيص وقت لتعلم معلومات مختلفة عن عُمان، مثل الاسئلة المختلفة المتعلقة بعُمان ولعبة تخمين أعمار المشاهير العرب وغيرها.

وكانت إم سي إن دي قد تلقت مؤخرا استجابة كبيرة من المعجبين العرب من خلال تقديم مختلف المحتويات مثل تجربة الثقافة واللغة والأطعمة العربية ولهذا ينتظر محبوها الجاذبية الجديدة التي ستظهرها في المحتوى الجديد.

ويمكن مشاهدة لقطات المحتوى الجديد للفرقة في نهاية شهر يونيو الجاري.