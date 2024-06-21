أُقيم العرض الأول للفيلم الكوري "با ميو" أو "حفر قبر" الذي بدأ عرضه مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السادس من الشهر الجاري.

وانعكاسا لشعبية الموجة الكورية "هالليو" التي تجتاح الدول العربية، حضر هذا الحدث عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية وغيرها من المنظمات ذات الصلة هناك.

وأجمع الحضور على أن مشاهدة الفيلم أتاحت لهم فرصة للتعرف على المزيد من الثقافة الكورية.

وامتلأ مكان فعالية العرض الأول في ريل سينما بمول دبي بجو احتفالي حتى قبل افتتاحها حيث أقيم حدث تم فيه توزيع عبارات مكتوبة بخط اليد من الفيلم على الورق الكوري "هان جي" للأشخاص الذين قاموا بالزيارة مسبقا، وكان المكان مزدحما بمختلف ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين.

وكانت شعبية الممثلة "كيم كو أون" والممثل "لي دو هيون" موضوعا ساخنا هناك أيضا. وقالت المؤثرة "مريم" التي حضرت الفعالية إنها أحبت أداء الممثل لي منذ أن شاهدته لأول مرة في مسلسل "ذا غلوري"، معربة عن سعادتها بمشاهدة أدائه عبر الشاشة مرة أخرى.

وقدرت صحيفة "ذا ناشيونال"، وهي أكبر صحيفة يومية في الإمارات تقديرا عاليا للفيلم الكوري، حيث أوضحت في مقال لها أن فيلم الرعب للمخرج "جانغ جيه هيون" يصور قصة عن لعنة الأجداد وأن أحداثه تدور في المناظر الطبيعية المخيفة لكوريا، وتتتبع رحلة الشامان الشهيرة "هواريم" التي تقدمها الممثلة لي، وشخصية تلميذها "بونغ كيل" التي يقدمها الممثل لي، في أثناء مواجهتهما لقوى الشر الناجمة عن أعمال التنقيب.

كما قالت الصحيفة الإماراتية إن الفيلم يقدم استكشافا حيا للذنب والخلاص وعواقب زعزعة الماضي، مؤكدة أن الفيلم الذي يضم طاقم عمل قويا وقصة تجذب اهتمام الجمهور، يجعل من عشاق الأفلام الكورية يتطلعون إليه بالتأكيد.

وبعد نهاية العرض الأول، وردت تعليقات كثيرة من قبل المشاهدين. مثلا، قالت المشاهدة "باجا سوزان" التي أتت من أبوظبي، إن الفيلم كان مختلفا عن المسلسلات الكورية الخفيفة والرومانسية التي ظلت تشاهدها حتى الآن مما جعلها تشاهده بتركيز أكبر.

وقدرت أن مستوى إنجاز الفيلم كان مرتفعا وكان أداء الممثلين ممتازا جدا، وأنها تريد أن تشاهده مرة أخرى مع أصدقائها الأسبوع القادم.

كما قال المشاهد الأخر "محمد طايل" إنه كان من المثير للاهتمام أن الشبح ليس مجرد شبح، بل كائن جديد يجمع بين عدة أرواح وأرواح حيوانية، وأنه كان من الطريف للغاية أن هذا الكائن لا يقتل الإنسان ببساطة بل يحاول السيطرة عليه.

ومن المعتقد أن السبب الآخر الذي يجعل المشاهدين في الخارج يهتمون بهذا الفيلم هو أن المواد الكورية الأصلية تم دمجها في قواعد الأفلام الغربية الخاصة بالسحر والتنجيم.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك قرابة عاطفية بين الشعوب الآسيوية، كما يبدو أن أداء الممثلين الشباب كان من العوامل التي جعلت من السهل الاقتراب من جيل الشباب العربي.