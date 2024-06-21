ورشة عمل بين المتحف الكوري للطيران واللجنة المصرية لمجلس المتاحف الدولي

قال المتحف الوطني للطيران في كوريا إنه عقد ورشة عمل مع اللجنة المصرية للمجلس الدولي للمتاحف يوم 13 من الشهر الجاري تحت شعار "خطوات نحو متحف شامل".

وقد عُقدت ورشة العمل في القاعة الرئيسية لمتحف الطيران الوطني في سيول، وعلى الإنترنت في آن واحد، وحضرها حوالي 500 أكاديمي من كلا البلدين.

وحضرها من الجانب الكوري مسؤولون من متحف الطيران الوطني والمتحف الشعبي الوطني، بينما حضرها من الجانب المصري مسؤولون من شعبة المتاحف بوزارة السياحة والآثار، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تمت مناقشة الحالات والسياسات المتعلقة بإمكانية الوصول والشمول في المتاحف.

ومن الجانب الكوري قدم متحف الطيران الوطني برنامج "أيبل" وهو برنامج تعليمي مصمم خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما قدم فرع باجو للمتحف الشعبي الوطني نظام التخزين المفتوح.

أما من الجانب المصري فقد قدم خبير تربية خاصة، ضعيف البصر، في قسم المتاحف بوزارة السياحة والآثار، ومدير سهولة الوصول بالمتحف المصري الكبير، الذي سيكون أكبر متحف حضاري منفرد في العالم، عرضا تقديميا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تعد أول حدث تبادل أكاديمي بين المتاحف الكورية والمصرية.