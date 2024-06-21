عبد الله الحواس: تقديم المُعلّقات لشباب العالم كتراث ثقافيّ سعودي أصيل

عبر الهاتف بين العاصمة الكورية سيول والعاصمة الصينية بكين، تحدث للقسم العربي السيد/ "عبد الله الحواس" رئيس مكتبة مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران السعودية، المعروف اختصارا باسم "إثراء"، حيث تحل المملكة كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتب حاليا، كما ستكون ضيف شرف معرض سيول الدولي للكتب الأسبوع القادم.





مشاركة مركز إثراء في معرض بكين للكتب.

وقال الأستاذ عبد الله إن مشاركة المركز في المعرضيْن تستهدف نشر المعرفة والتبادل الثقافي والمشروعات المشتركة بين السعودية والثقافات الأخرى. وأضاف أنه من خلال المشاركة في المعرضين يتم تدشين النسختين الصينية والكورية من كتاب "المُعلّقات لجيل الألفية"، موضحا أن الهدف هو تبسيط المعلقات للجيل الجديد من الشباب لفهم هذا الموروث الأصيل في الجزيرة العربية، ثم ترجمتها إلى لغات مختلفة لتعريف الثقافات الأخرى بالثقافة المحلية السعودية.





مقر مركز إثراء في مدينة الظهران

وقال إن مركز "إثراء" تم اختياره بواسطة مجلة "تايم" باعتباره واحدا من أفضل مائة وجهة تستحق الزيارة على مستوى العالم، وهو يضم عدة أقسام، من أبرزها المكتبة، إضافة إلى العديد من المتاحف الفنية، وقاعات العرض الفني والمسرحي والسينمائي، كما يضم أول متحف خاص بالأطفال في السعودية. وقدم السيد/ عبد الله الحواس شرحا مفصلا عن الخدمات التي تقدمها مكتبة مركز "إثراء"، التي تضم أكثر من 340 ألف كتاب ورقي، إضافة إلى أكثر من 50 ألف كتاب رقمي.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".