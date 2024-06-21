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هناك فنانة أخرى تثير ضجة إعلامية محلية نتيجة لأنها كانت السر وراء تسمية معينة أصبحت ترند في الوسط الفني .

هذا الاسم هو أسلوب وون يونغ في التفكير وهو كما نرى من الاسم يدل على أسلوب التفكير الإيجابي الذي تمتلكه الفنانة جانغ وون يونغ장원영 من فرقة IVE والذي انتشر بشكل مفرط على السوشيال ميديا.

بدأ الأمر من مقطع فيديو لرحلة جانغ وون يونغ إلى إسبانيا العام الماضي، في مخبز عندما اشترت إحدى العميلات أمامها كل الخبز الذي كانت تخطط لشرائه، فقالت وون يونغ: "شكرا لك، فبفضلك أستطيع شراء الخبز الطازج" أي الخبز الجديد الذي تم خبزه للتو وبسرعة أصبحت العقلية الإيجابية للغاية التي ترى أن كل ما يحدث للشخص سيكون إيجابيا في نهاية المطاف شائعة بين جيل الشباب الكوري ويطلق عليها اسم "تفكير وون يونغ".

بالإضافة إلى ذلك هناك اسم آخر حيث تم الجمع بين كلمة "Lucky" التي تعني "محظوظ" واسم Jang Won-young الإنغليزي "Vicky" ليتم تسمية الفنانة Lucky Vicky.

من الجدير بالذكر أن هناك فرقا بين أن يكون الشخص إيجابيا ببساطة وبين تبني أسلوب وون يونغ حيث إن في أسلوبها لا يكون هناك تخيلات بل يتم التعرف على المواقف بوضوح وتقبل الجزء السلبي مع التعرف على العناصر التي تجعل الشخص ينتصر ويتغلب على الصعوبات ويخرج من الموقف بنتيجة إيجابية مرضية.