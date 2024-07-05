جونغ سامي: ثقافة الود والتراحم الكورية

السيد/ سامي محمد رشاد من مصر، واسمه الكوري "جونغ سامي"، يدرس ويعمل ويشارك في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية في كوريا، ويقول في لقاء مع القسم العربي إن اسمه الكوري "جونغ" هو كلمة مهمة جدا في اللغة والثقافة الكورية، حيث تتضمن معاني الود والتراحم، وقد اختار هذا الاسم لحبه في هذه الثقافة الكورية.









ويقول "جونغ سامي" إنه شارك خلال السنوات العشر الماضية في العديد من البرامج الإعلامية الكورية للتعريف بالثقافة المصرية والعربية والإسلامية، ومسابقات التحدث باللغة الكورية، كما مارس التدريس والترجمة، وكذلك كرة القدم داخل الصالة كلاعب محترف مسجل لدى الاتحاد الكوري.

ويضيف السيد/ سامي رشاد أنه درس اللغة الكورية من قبل، وحاليا يدرس الترجمة ليصبح مترجِما معتَمدا، للاستفادة من قدراته في اللغة الكورية، بهدف أن يكون حلقة وصل بين كوريا والدول العربية على المستوى الدبلوماسي وليس المستوى الثقافي فقط. ويتحدث عن صعوبات الترجمة بين اللغتين الكورية والعربية وتجاربه التي لا تنسى في مجال الترجمة، وكيف يجهز نفسه للمشاركة في البرامج التلفزيونية والإذاعية الكورية من أجل تقديم معلومات صحيحة عن مصر والعالم العربي للكوريين.









يتحدث السيد/ سامي أيضا عن حياته كشخص معروف في المجتمع الكوري، حيث يقول إن معظم المحتوى الذي يشارك في إنتاجه موجّه إلى المتلقي الكوري، كما يتحدث عن خططه المستقبلية التي تشمل إنشاء قناة على يوتيوب باللغة الكورية.

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