أغنية سوبرنوفا لفرقة إيسبا الكورية تزين عرض نافورة دبي

حققت فرقة "إيسبا" النسائية الكورية إنجازا تاريخيا باختيار أغنيتها "سوبرنوفا" لتكون الموسيقى التصويرية لعرض نافورة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم استخدام الأغنية كخلفة موسيقي للعرض لمدة عام واحد بدءا من التاسع من شهر يونيو الماضي.

ويعد هذا الاختيار بمثابة علامة فارقة مهمة، حيث تصبح أغنية "سوبرنوفا" أول أغنية لفرقة نسائية كورية يتم استخدامها في عرض نافورة دبي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن سبقها أغنية "هيردل" للمطرب "سوهو" عضو فرقة "إكسو" كأول أغنية كيبوب يتم استخدامها في العرض.

ويُظهر اختيار أغنية "سوبرنوفا" في العرض مدى الشعبية المتزايدة لفرقة "إيسبا" على الصعيد العالمي.