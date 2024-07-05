السعودية وعُمان تنظمان فعاليات أدبية وثقافية متنوعة في معرض سيول الدولي للكتاب

اختتم معرض سيول الدولي للكتاب يوم الثلاثين من شهر يونيو الماضي بعد 5 أيام من انعقاده.

وقد شاركت في هذا المعرض 350 شركة للنشر من كوريا الجنوبة و122 شركة من 18 دولة، كما شارك فيه أكثر من 180 من الكتاب الكوريين والأجانب.

وشاركت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في المعرض كضيفي شرف، حيث نظمتا فعاليات أدبية وثقافية مختلفة تهدف إلى إبراز إرثهما الحضاري والثقافي وتعزيز تبادلهما الثقافي مع كوريا الجنوبية.

وضمن هذه الفعاليات، نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية ندوة بعنوان "دور المملكة العربية السعودية في تعليم اللغة العربية في كوريا".

وفي كلمته في الندوة، قال الملحق الثقافي بالسفارة السعودية لدى كوريا "عبد العزيز الدايل" إن السعودية تبذل جهودا لإبراز اللغة العربية، مشيرا إلى أنها تقيم ندوات مشابهة وتسهل التعليم للراغبين في دراسة اللغة العربية، بمن فيهم الكوريون، عبر المعاهد والكليات في الجامعات السعودية.

كما أوضح أن السعودية تفتح مجالات للابتعاث والمنح الدراسية المجانية لنشر اللغة العربية في جميع أنحاء العالم.

ومن جهة ثانية، نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية ندوة ثقافية حوارية أخرى ضمن فعاليات معرض سيول الدولي للكتاب، وأكدت الندوة على أهمية ترجمة كتاب "المعلقات لجيل الألفية"، الذي يتضمن المعلقات العشر.

وأدار الندوة الشاعر السعودي "محمد العتيق"، وشارك فيها كل من الدكتور "كيم جونغ دو" مدير معهد الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة كوريا، والدكتور "كيم نونغ او" محاضر اللغة العربية والأدب العربي في قسم اللغات والحضارات الآسيوية بجامعة سيول الوطنية.

وأشار المشاركون إلى قيمة المعلقات وخصائصها الفنية باعتبارها من الأعمال الأدبية الإنسانية العالمية، وقدّم الدكتور "كيم نونغ او"، المتخصص في دراسة الشعر العربي، لمحة عن المعلقات وعلاقتها الأزلية بالتاريخ العربي.

ومن جانبه، أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، "إثراء"، عن تدشين كتاب "المعلقات" باللغة الكورية، والذي كان نتاجا لتعاون مثمر بين المركز وهيئة الأدب والنشر والترجمة.

وأوضح المستشار الثقافي لبرامج مركز "إثراء" الأستاذ "طارق الخواجي" أن السعودية حريصة على تعزيز الجانب الثقافي مع كوريا الجنوبية من خلال تبادل الثقافات بين الجانبين.

وأضاف أن هناك جهودا كبيرة تم بذلها لترجمة كتاب المعلقات من الجانبين السعودي والكوري لإبراز مكانة الشعر العربي للعالم وخاصة في كوريا الجنوبية.

ومن ناحية أخرى، نظمت سلطنة عمان فعاليات البرنامج الثقافي العماني في معرض سيول الدولي للكتاب.

ومن بين هذه الفعاليات إقامة جلسات حوارية تحدثت الأولى منها عن التبادل الثقافي بعنوان "العلاقات العمانية الكورية: 50 عاما من التقارب والعمل المشترك".

وشارك في الجلسة الأولى الكاتب العماني الدكتور "محمد بن خلفان اليحيائي"، والدكتور "لي هي سو" الأستاذ في جامعة "هان يانغ" الكورية وهو مؤلف كتاب "سلطنة عمان: التعاون والصداقة التاريخية مع كوريا"، والذي تمت ترجمته إلى اللغة العربية بمناسبة الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وسلطنة عمان.

أما الجلسة الثانية فقد تطرقت إلى الأدبيات النسوية التي تصور الحياة اليومية للمرأة في سلطنة عمان وكوريا الجنوبية، وشاركت فيها الروائية العمانية "جوخة الحارثي" والروائية الكورية "أون هي كيونغ".

كما اشتمل البرنامج الثقافي العماني على تقديم ورقة عمل بعنوان "واقع الترجمة في سلطنة عمان وآفاق التعاون الممكنة بين اللغتين العربية والكورية"، قدمها الدكتور "هلال بن سعيد الحجري"، بحضور عدد من المثقفين والأدباء والكتاب والمهتمين من الجمهور الكوري.

ومن جانب آخر، شهد الجناح العماني في معرض سيول الدولي للكتاب التوقيع على رواية "سيدات القمر" للكاتبة "جوخة الحارثي"، والمترجمة إلى اللغة الكورية.

وتم مؤخرا إصدار هذه الرواية في كوريا الجنوبية لتكون أول رواية عمانية مترجمة إلى اللغة الكورية.

وياتي إصدار ترجمة هذه الرواية الفائزة بجائزة "مان بوكر" الدولية في عام 2019 ضمن التعاون الثقافي بين كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، وتعريف القارئ الكوري بالجوانب الثقافية والمعرفية للأدب العماني.