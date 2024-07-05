الدكتور عثمان كيم يونغ سون أول من ترجم معاني القرآن إلى اللغة الكورية

تم إنشاء قسم للغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في عام 1965 بقيادة بعض الخبراء الكوريين والعرب بهدف تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن بين هؤلاء الخبراء الكوريين، الأستاذ الدكتور "عثمان كيم يونغ سون" الذي لعب دورا محوريا في بناء قاعدة أساسية لتعليم اللغة العربية في كوريا الجنوبية، وتعريف الكوريين بالإسلام والثقافة العربية.

وليس من المبالغة أن نصف الدكتور "عثمان كيم" بأنه أبو اللغة العربية في كوريا، ورائد نشر الإسلام فيها.

وقد قام الدكتور "كيم" بتقديم العديد من الأوراق البحثية عن الشؤون السياسية والاجتماعية والسياسية، وإصدار عدد من الكتب المتعلقة باللغة العربية والإسلام.

وكان الدكتور "كيم" أول من ترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، واستغرق منه الأمر 3 أعوام، حيث ترجم المصحف 3 مرات متتالية.

وأرسل لنا الصديق "إدريس بوودينة" من المغرب عنوان موقع على فيسبوك يشمل مقطع فيديو لمقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة الوثائقية.

وقال فيه الدكتور "عثمان كيم" إنه بدأ ترجمة القرآن الكريم في بداية السبعينيات من القرن الماضي، واستمر العمل في الترجمة 3 أعوام، عمل فيها بمفرده.

وأضاف أنه سبق وأن تمت ترجمة القرآن الكريم من قبل، ولكن بلغة ضعيفة ومليئة بالأخطاء مما شجعه على ترجمة القرآن 3 مرات قبل الترجمة الأخيرة ليقدم أحسن ما عنده.

ومع الأسف الشديد، توفي الدكتور "عثمان كيم يونغ سون" في شهر يناير من عام 2021، فندعو له بالرحمة.

ويمكنكم مشاهدة المقابلة على العنوان التالي: