لاعبة التيكوندو السعودية دنيا أبو طالب تحلم بالذهبية في أولمبياد باريس

تطمح لاعبة التيكوندو "دنيا أبو طالب" التي تعد أول سعودية على الإطلاق تتأهل للأولمبياد عبر التصفيات، إلى الفوز بالميدالية الذهبية في دورة باريس للألعاب الأولمبية.

وتجسد هذه البطلة التي تحظى بدعم واهتمام حكومي والتي بدأت مشوارها الرياضي مع الصبيان متنكرة حتى لا تُظهر أنها فتاة، انفتاح المملكة بعد عقود من الانغلاق اجتماعيا، وإفساحها الباب أمام النساء في عدة مجالات، بما في ذلك الرياضة.

وكانت اللاعبة السعودية "دنيا أبو طالب" مضطرة في بداياتها لممارسة لعبة التيكوندو مع الصبيان بسبب عدم السماح للنساء في السعودية ذات المجتمع المحافظ، بممارسة الرياضة آنذاك.

إلا أن اللاعبة "دنيا أبو طالب" بطلة آسيا التي تمكنت من التأهل إلى اولمبياد باريس عبر التصفيات تحلم الآن بالحصول على الذهبية، ولو حققت تلك الفتاة المحجبة السمراء هدفها، فستكون بذلك أول رياضية سعودية تفوز بميدالية في دورة الألعاب الأولمبية، كما ستكون الذهبية الأولى لبلادها.

وقالت "دنيا أبو طالب" صاحبة الابتسامة الواسعة التي تحظى بدعم واهتمام كبير من الحكومة إنها بدأت ممارسة لعبة التيكوندو حين كانت في الثامنة من عمرها ولم تحصل على دعم حينذاك مثل الآن.

واسترجعت البدايات الصعبة قائلة إنها كانت دائما تعلب مع الصبيان في أحد المراكز، وكانت تلبس آيسكاب، وهو غطاء للرأس، لتغطى شعرها حتى لا تُظهر أنها بنت.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية بدأت في تخفيف حدة القيود المفروضة على النساء منذ أن أصبح الأمير "محمد بن سلمان" وليا للعهد في عام 2017، حيث سمحت للنساء بقيادة السيارات وشجعتهن على العمل في مختلف القطاعات.

كما رفعت السلطات السعودية الحظر على دخول النساء لملاعب كرة القدم وأطلقت دوري كرة القدم للنساء ومنتخبا وطنيا.

واستفادت "أبو طالب" من هذه الإصلاحات الاجتماعية فنالت دعما كبيرا من الاتحاد السعودي للعبة التيكوندو، وحصلت على شهادة في الحقوق، لكنها لم تمارس مهنة المحاماة بعد، وحصدت أول ذهبية للاعبات السعوديات في البطولة العربية في الإمارات في شهر فبراير من عام 2020.

ورغم فشلها في التأهل لأولمبياد طوكيو في عام 2021، تمكنت "أبو طالب" من الحصول على برونزية في بطولة آسيا في العام التالي، وبرونزية أخرى في بطولة العالم في المكسيك في العام ذاته.

وقالت "أبو طالب": "كأول امرأة سعودية تتأهل للأولمبياد وصلت لمرحلة قاتل أو مقتول. ووصلت إلى مكان يجب أن أحقق فيه إنجازا"، مضيفة بإصرار: "أدرك أن كل آمال السعوديين عليّ. هذا شيء يحفز لكنه يضغط على اللاعب. وأعتقد أنني بإذن الله سأحقق شيئا كبيرا".