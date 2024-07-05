السفارة الكورية لدى الكويت تنظم الجولة التمهيدية من الاختبار حول كوريا لعام 2024

اختتمت السفارة الكورية لدى الكويت يوم السادس والعشرين من يونيو الماضي، الجولة التمهيدية من "اختبار عن كوريا لعام 2024" بنجاح، بمشاركة حماسية وإقبال كبير من المواطنين الكويتيين.

وأوضح بيان صادر عن السفارة أن الهدف من هذه الفعالية هو تعزيز الفهم والتعريف بالتنوّع الثقافي لكوريا وتاريخها وقضاياها المعاصرة.

وشهدت المسابقة عدة جولات تنافسية مكثفة، وتم الإعلان عن الفائزين بالمراتب الأربعة الأولى.

وحصل المتسابق "تركي الظفيري"، وهو من أشد المعجبين بالثقافة الكورية، على المرتبة الأولى وتذكرة سفر الى كوريا للمشاركة في الجولة الختامية للمسابقة، والتي ستقام في سبتمبر القادم في سيول.

وتبعه على الترتيب، وبفارق بسيط، "أحمد الرشدان" و"نبراس المهيني" و"زينب الجادي"، حيث قدم جميعهم مستويات ممتازة، وأظهروا معرفة واسعة واهتماما كبيرا بكوريا الجنوبية.

وتنافس المشاركون في الجولات التمهيدية، في أجواء من الحماس والمتعة، حيث أظهروا مدى شغفهم وحبهم لكوريا، ومعرفتهم بالعديد من نواحي الحياة فيها، مثل اللغة والعادات والتقاليد، وأبرز معالمها والجوانب المختلفة للثقافة الكورية، مثل الكيبوب والدراما والافلام.