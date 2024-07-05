كوريا تواجه 5 دول عربية في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم

أسفرت قرعة الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، عن وجود منتخب كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق والأردن وعُمان وفلسطين والكويت. وتم إجراء القرعة صباح يوم السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسوف تقام مباريات التصفيات في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومارس ويونيو القادمة، بحيث تقام مواجهتان في كل شهر.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الكوري مشواره يوم الخامس من شهر سبتمبر القادم أمام نظيره الفلسطيني في فلسطين، قبل أن يواجه المنتخب العماني يوم العاشر من الشهر ذاته في مسقط.

أما مباراته الثالثة مع المنتخب الأردني فسوف تُقام يوم العاشر من أكتوبر في عَمّان، ومع المنتخب العراقي يوم الخامس عشر من الشهر نفسه في سيول.

وفي المباراة الرابعة، سيلتقي المنتخب الكوري مع نظيره الكويتي في الكويت يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر، ومع نظيره الفلسطيني في فلسطين مرة أخرى يوم التاسع عشر من الشهر ذاته.

وسوف يستضيف المنتخب الكوري نظيريه العماني والأردني في سيول يوم العشرين والخامس والعشرين من شهر مارس من العام القادم.

كما سيواجه المنتخب الكوري نظيره العراقي في بغداد يوم الخامس من يونيو من العام القادم، ونظيره الكويتي في سيول يوم العاشر من الشهر نفسه.

وفي بقية المجموعات، ضمت المجموعة الأولى منتخبات إيران وقطر وأوزبكستان والإمارات وكوريا الشمالية وقرغيزستان، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات اليابان وأستراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.