فرقة تريجر أنهت بنجاح آخر أداء لجولتها الآسيوية الثانية في جاكرتا

تريجر منشغلة جدا هذه الفترة فقد أنهت بنجاح آخر أداء لجولتها الآسيوية الثانية في جاكرتا حيث أقامت حفل 2024

TREASURE RELAY TOUR REBOOT في ساحة GBK SENAYAN الواقعة في جاكرتا بإندونيسيا يومي الـ 29 و30 من الشهر الماضي مع العلم أنه قد مر عام و3 أشهر تقريبا منذ جولة HELLO العام الماضي. وافتتحت الفرقة العرض بأغنية BONA BONA وتلتها بعض الأغاني الناجحة مثل 직진 وBOY، بالإضافة إلى أغنية KING KONG التي تم إصدارها مؤخرا واستمر

العرض لمدة ١٥٠ دقيقة تقريبا. وبعد استكمال ٩ عروض في ٥ مدن في مانيلا وهونغ كونغ وبانغكوك وكوالالمبور وجاكرتا. ستنتقل تريجز إلى سيول أخيرا في الـ١٥ من الشهر القادم وسوف يتم عقد 2024 TREASURE RELAY TOUR [REBOOT] FINAL IN SEOUL في كيسبو دوم في الحديقة الأولمبية في العاصمة كختام للجولة الآسيوية الثانية للفرقة.