مشاركة جين كأحد حاملي الشعلة في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

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سيشارك جين كأحد حاملي الشعلة في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، والذي سيفتتح في باريس عاصمة فرنسا في السادس والعشرين من هذا الشهر، ولم يتم الكشف عن موقع وجدول تتابع الشعلة، لكن من المقرر أن يغادر جين إلى فرنسا قريبا للانضمام لهذه المناسبة. يعد تتابع الشعلة حدثا رمزيا يعلن عن بدء الألعاب الأولمبية وهو حدث عالمي ضخم، ويضم في العادة المشاهير ونجوم الرياضة، بالإضافة إلى أشخاص من مختلف المهن. وتم إيقاد شعلة باريس الأولمبية في اليونان يوم 27 أبريل الماضي، ووصلت إلى فرنسا الشهر الماضي. بدءا من مدينة مرسيليا الفرنسية، سيشارك في الحدث أكثر من 10 آلاف عداء، من بينهم لاعب كرة القدم ديدييه دروغبا، ولاعب كرة السلة توني بارك، وسيتم نقل الشعلة عبر 60 منطقة في جميع أنحاء فرنسا وصولا إلى يوم حفل افتتاح أولمبياد باريس في الـسادس والعشرين.