الأديبة العُمانية جوخة الحارثي: الكتابة أنقذتني وغيّرَت حياتي

الأديبة العُمانية "جوخة الحارثي"، الأولى من بين الأدباء العرب التي تفوز بجائزة "مان بوكر" الدولية المرموقة، تقول في مقابلة مع القسم العربي إنها سعدت كثيرا بإقبال زوّار معرض سيول الدولي للكتاب مؤخرا على روايتها "سيدات القمر"، مشيرة إلى أن تلك الرواية تلقت الكثير من الردود الإيجابية في العالم العربي، وكذلك بعض الانتقادات، لكنها تعتبر الكتابة هي المختبر الحقيقي للأفكار والتناقضات المجتمعية.









وتضيف الكاتبة "جوخة الحارثي" أنه لا يوجد شيء اسمه "المرأة المثالية"، فهو مفهوم يضع ضغطا شديدا على النساء، مؤكدة أن المرأة في العالم العربي، مثلها مثل النساء في جميع أنحاء العالم، تسعى إلى إثبات ذاتها سواء داخل أو خارج المنزل، ولذلك فهي لا تقدم من خلال كتاباتها صورة امرأة مثالية، وإنما تقدم كفاح المرأة لتكون قوية ومستقلة. وتقول الأديبة العمانية إنها تريد أن تكون صادقة فيما تكتب، وأنه عند كتابة رواية ليس المهم فقط ما نكتبه، وإنما أيضا كيف نكتبه، بحيث يكون مقنعا ومشوّقا للقارئ، معتبرة أن قيمة الرواية تكمن فيما تثيره من أسئلة، أكثر مما تطرح من إجابات. وترى الأديبة جوخة الحارثي أن الكتابة أنقذتها وغيّرت حياتها، وأن التوقف عن الكتابة لم يكن خيارا مطروحا أمامها، فالكتابة بالنسبة لها فعل وجود.

كما تقول الأديبة العمانية "جوخة الحارثي" إن أكثر ما يثير اهتمامها هذه الأيام هو المجازر الوحشية في غزة، وهو ما يجرح ضمير كل إنسان مهما كان انتماؤه الديني والثقافي.









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