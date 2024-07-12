قالت شركة إس أويل مؤخرا إن مؤسسة إس أويل للعلوم والثقافة التي أنشأتها شركة إس أويل من أجل تربية المواهب ودعم الأبحاث العلمية في مجال العلوم البحتة، قامت بتنفيذ برنامج "تبادلات الشباب الكوري والعربي" في الفترة من الـ28 من يونيو الماضي إلى الـ6 من يوليو الجاري.

ويستهدف هذا البرنامج المساهمة في تربية القادة الدوليين من خلال زيادة فهم ثقافة وتاريخ الطرف الآخر وتوسيع الوعي الدولي.

وفي هذا الإطار، اختارت المؤسسة 12 طالبا وطالبة من السعودية من الذين يهتمون كثيرا بالثقافة الكورية ويرغبون في التبادلات مع الشباب الكوري، وأتاحت لهم الفرصة لزيارة كوريا لمدة 9 أيام.

وقام طلاب الجامعات السعوديون المختارون بزيارة لقصر كيونغ بوك وقرية بوك تشون للبيوت الكورية لتجربة الثقافة الكورية التقليدية، كما قاموا بزيارة لمركز الكي بوب العالمي ومنطقة ميونغ دونغ لتجربة الثقافة الكورية، وأخذوا فرصة للتفاعل مع طلاب قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

علاوة على ذلك زاروا مركز تي إس آند دي التابع لإس أويل والذي يرمز إلى التعاون الاقتصادي الكوري السعودي، حيث تعرفوا على البنية التحتية للبحوث والتطوير في المركز، وحالات البحث والتطوير المنفذة حاليا.

الجدير بالذكر أن مؤسسة إس أويل ظلت تنفذ مشروع تعزيز التبادلات الثقافية بين كوريا والدول العربية، وترعى مسابقة لجمع أفكار الشباب الكوري والعربي حول الشركات الناشئة، ومسابقة للإلقاء باللغة العربية، إلى جانب مشروع التبادلات الشبابية.