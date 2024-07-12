فوز فريق دوري الأساطير الكوري بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية لهذا العام

قد تغلب فريق "دوري الأساطير" الكوري لألعاب الكمبيوتر الاحترافية، على الفريق الصيني القوي "أفضل فرق الرياضات الإلكترونية"، في نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي أقيمت يوم الـ8 من يوليو الجاري في السعودية، ليكون أول فائز بكأس المسابقة.

وفي المسابقة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي في العاصمة السعودية "الرياض"، فاز الفريق الكوري على نظيره الصيني بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة، وحصل على الجائزة المالية للمرتبة الأولى التي تبلغ قيمتها حوالي 400 ألف دولار إلى جانب كأس المسابقة.

وهذه المسابقة الدولية أقيمت نتيجة لاستثمارات كبيرة من السعودية. فقد قدم ولي العهد السعودي"محمد بن سلمان" دعما كبيرا لتنظيم هذه المسابقة ضمن "الرؤية السعودية 2030" لوضع الأساس الجديد للتنمية الاقتصادية المستقبلية بما في ذلك التنويع الاقتصادي والنمو في قطاع السياحة إلى جانب تحسين وتعزيز الصورة الوطنية في المجتمع الدولي.

وقد أعرب عن إرادته لتحويل بلاده إلى مركز للرياضات الإلكترونية العالمية من خلال تنظيم هذا النوع من المسابقات الدولية سنويا، ومن ثم ظلت المملكة تمضي قدما نحو تحقيق هذه الإرادة الطموحة خلال الأعوام الماضية.

وقامت مجموعة إس جي جي التابعة لصندوق الثروة السيادية السعودي بتنظيم مسابقة "Gamers 8"، أي "اللاعبون الثمانية"، للرياضات الإلكترونية، لمدة 8 أسابيع في كل من عامي 2022 و2023.

ومع فوز الفريق الكوري، ابتسمت المملكة أيضا بشكل مشرق حيث احتلت كلتا المباراتين اللتان لعبهما الفريق الكوري في اليوم الأول من المسابقة، المرتبة الأولى والثانية في مؤشرات المشاهدة.

وقد تجاوز عدد المتصلين بالمباريات في آن واحد، والتي أقيمت يوم الخامس من يوليو، وهو اليوم الأول للمسابقة، 770 ألفا، مما قدم دليلا قويا على نجاح المسابقة.

ثم وصل العدد إلى مليون مشاهدة في المبارة التي لعبها الفريق الكوري ضد الفريق الممثل لأمريكا الشمالية يوم الـ7 من يوليو، وهو أعلى رقم قياسي في تاريخ هذه المسابقة.