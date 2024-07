إنشاء عمل فني بالحروف الكورية أمام الأهرام المصرية

من المتوقع أن يشارك الفنان الكوري "كانغ إيك جونغ" في المعرض السنوي " Forever is now"، أي "إلى الأبد الآن"، الذي يقام أمام أهرام الجيزة في مصر، ليصبح أول فنان كوري في هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أن الفنان كانغ يبدع أعمالا تركيبية فنية باستخدام الأبجدية الكورية "هانغُل".

وقالت الوكالة الفنية المصرية "Art D'Égypte by Culturvator" مؤخرا إنها دعت الفنان كانغ، إلى معرض هذا العام ليكون أول فنان كوري يشارك في نسخة "Forever Is Now" التي ستقام أمام الأهرام، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، من الـ24 من أكتوبر وحتى الـ16 من نوفمبر.

يشار إلى أن هذا المعرض الذي ترعاه وزارات حكومية مصرية رئيسية مثل مثل وزارة السياحة والآثار المصرية واليونسكو، وتنظمه الوكالة الفنية المصرية، ظل يجمع عددا من الفنانين المعاصرين إلى الأهرام من أجل كسر حدود الفن الدولي في كل خريف منذ عام 2021.

وقد حظي بإشادة عالمية من خلال جذب أكثر من 1.5 مليون زائر كل عام، كما لاقى شعبية كبيرة من خلال حصد أكثر من مليار مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يشارك في معرض هذا العام 10 فنانين دوليين.

ويخطط كانغ لإنشاء وعرض عمل جديد بعنوان "المعابد الأربعة". وتجدر الإشارة إلى أن كانغ عقد ورشة عمل في جامعة عين شمس بالقاهرة مع حوالي 350 من الطلاب.

وسوف يكون عمله الجديد "المعابد الأربعة" عبارة عن عمل تركيبي واسع النطاق مستوحى من معابد مصر القديمة التي زارها في ذلك الوقت، وينوي تزيين جدرانها الخارجية بكلمات الأغنية الشعبية الكورية التقليدية "أريرانغ" باللغات الهيروغليفية والكورية والعربية والإنغليزية.

كما ينوي تزيين أجزائها الداخلية باستخدام أكثر من 5 آلاف لوحة جدارية يرسمها مختلف شعوب العالم حول أحلامهم، ومن خلال هذا، يخطط الفنان كانغ لمشاركة الرسالة التي مفادها أنه على الرغم من الانقسام والصراع على الأرض، يمكن للعالم أن يعيش في وئام وسلام من خلال التواصل والتبادل.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط بعمله لإظهار الانسجام والتناغم بين الثقافات المختلفة، مع الربط بين الماضي المتمثل في الأهرام، والمستقبل المتمثل في أحلام الناس حول العالم.

وقد تخرج الفنان كانغ من قسم الرسم الغربي بجامعة هونغ إيك في عام 1984، ثم درس في معهد برات، وهو مدرسة فنية مشهورة في أمريكا.

ولم يتمكن الفنان الذي عمل بدوام جزئي في أثناء دراسته في الخارج، من رسم لوحات كبيرة، حيث قام بصنع لوحات قماشية صغيرة بنفسه وبدأ في رسم الصور والرموز والحروف المختلفة عليها.

وفي تلك الفترة قام بصنع أحد أهم أعماله وهو "العمل مقاس 3 بوصات" الذي يتمثل في تركيب واسع النطاق لآلاف أو عشرات الآلاف من اللوحات أو الحروف المرسومة على قطعة قماش مربعة صغيرة يبلغ عرضها وارتفاعها 3 بوصات.

وفي عام 1997، شارك كفنان في الجناح الكوري في بينالي البندقية وحصل على جائزة خاصة، وأصبح اسمه معروفا من خلال المشاركة في المشروعات الفنية العامة في الداخل والخارج، مثل العمل المعنون بـ"كوانغ هوا مون أريرانغ" الذي تم تركيبه في ميدان كونغ هوا مون في عام 2020.