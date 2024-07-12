التعاون الكوري والجزائري في مجال الطاقة المتجددة

وقعت وكالة الطاقة الكورية اتفاقية عمل للتعاون في مجال الطاقة مع اللجنة الجزائرية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في منتدى كفاءة الطاقة الذي عقد في الجزائر في نهاية الشهر الماضي.

وبناء على هذه الاتفاقية، قرر الجانبان التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنقل الصديق للبيئة.

وقد أسهم المنتدى الأخير في إنشاء قناة اتصال مباشرة بين المنظمات الكورية والجزائرية ذات الصلة بالطاقة، كما أسهم أيضا في التعريف بأنظمة كفاءة الطاقة الممتازة في كوريا، مثل سياسات تحسين كفاءة الطاقة الخاصة بقطاعات محددة، وأنظمة إدارة الكفاءة الثلاثة الرئيسية في قطاع المعدات.

وخاصة تخطط الوكالة الكورية لاكتشاف سياسات الطاقة المناسبة لمختلف المناطق الجزائرية من خلال التعاون المباشر والمستمر مع الوكالات الحكومية الجزائرية.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر الجانبان تنظيم حدث محلي لتقاسم الخبرات والمعرفة الكورية مع الوكالات الجزائرية المعنية.