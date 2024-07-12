يوبيون تشارك في تدريب الخدمة المدنية عبر التعلم الإلكتروني في تونس

قالت شركة "يوبيون" الكورية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للتعليم إنها أقامت حفلا لتعليق لافتة لإحياء ذكرى إعادة تصميم استوديو التعلم الإلكتروني في المدرسة الوطنية للإدارة في تونس وهي بمثابة معهد وطني لتدريب الخدمة المدنية هناك.

وقد ظلت تونس تعتمد على تدريب موظفي الخدمة المدنية خارج الإنترنت فقط، مما جعل حوالي 680 ألف موظف حكومي في الحكومات المركزية والمحلية يواجهون صعوبات في التمتع بفرص التعلم المتساوية.

ولحل هذه المشكلة، طرحت الوكالة الكورية للتعاون الدولي، "كويكا"، مشروع بناء نظام التعليم والتدريب المفتوح عبر الإنترنت لتعزيز قدرة الحكومة الإلكترونية في تونس في عام 2020.

ونجحت شركة يوبيون في الفوز بهذا المشروع وظلت تحسّن البيئة التعليمية من أجل كفاءة وتقليل الاختلافات التعليمية الإقليمية بين مسؤولي الحكومات المحلية.

ويستهدف المشروع الذي سينتهي في عام 2025، توفير تدريب كامل في مجال التعلم الإلكتروني للموظفين الحكوميين في تونس. وقد قامت الشركة الكورية بتنفيذ إنشاء مخطط رئيسي تفصيلي، وبناء منصة للتعلم الإلكتروني، وتطوير المحتوى، وإنشاء مركز للتعلم الإلكتروني، وبرامج بناء قدرات المعلمين.