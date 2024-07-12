المطربة جيني تثير جدلا شديدا بسبب التدخين في مكان مغلق

أثارت المطربة جيني جدلا شديدا بعد الكشف عن فيديو Vlog في قناتها الرسمية على يوتيوب يوم الـ2 من شهر يوليو والذي يتناول اللحظات أثناء سفرها إلى جزيرة كابري في إيطاليا لمشاركتها إلى أحد أحداث الموضة. وظهرت في مشهد قصير وضعت فيه الفنانة عند فمها شيئا أسود على شكل سيجارة إلكترونية، ثم نفخت دخانا أمام مصممة المكياج.





بعد الكشف عن هذا الفيديو، طلب أحد المشاهدين من السفارة الكورية لدى إيطاليا، إجراء تحقيقات صارمة عن حدث التدخين في الداخل بواسطة جيني.





فقالت شركة OA الترفيهية الراعية للفنانة يوم التاسع من شهر يوليو إنها تقدم اعتذارا لجميع الذين شعروا بعدم الراحة بسبب تصرفات جيني في فيديو Vlog، وتندم الفنانة أيضا على التدخين في الداخل وإزعاج الآخرين بسبب تصرفاتها وقدمت اعتذارا على كل الموظفين الذين كانوا معها في ذلك المكان.





بينما أشارت بعض وسائل الإعلام الأجنبية مثل شبكة

CNN

الأمريكية وقناة

BBC

البريطانية الوطنية إلى هذا الحدث تقول إن فناني الكيبوب يعملون تحت رقابة شديدة من قبل الجمهور أكثر مما ينبغي لأن المجتمع الكوري يطلب منهم الالتزام بالمعايير الأخلاقية والسلوكية الصارمة ولا يقبل أي خطأ يرتكبونه أبدا.



