ناصر فريد ظيفير: روح الإنسان اليمني وبساطته وكرمه وحبه للغير





عبر الهاتف بين العاصمة الكورية سيول ومحافظة "شبوة" اليمنية، تحدث المستمع الصديق ناصر فريد ظيفير، الذي يعمل مهندسا جيولوجيا في وزارة النفط اليمنية، ويقول إن الطقس تغيّر خلال السنوات الأخيرة ليصبح أكثر حرارة خاصة في منطقة "شبوة" شبه الصحراوية. ويضيف المهندس ناصر ظيفير أن مجال النفط عانى من الحرب في اليمن، حيث توقف تصديره مؤخرا، ويقتصر العمل حاليا على الصيانة والاستهلاك المحلي.









ويقول الصديق ناصر إن الصحراء جزء من حياة أي شبواني أو يمني، وأنها تتميز بجمال خاص في المساء، بما في ذلك التخييم في الليالي المقمرة، مشيرا إلى أنه يذهب أحيانا مع زملائه في العمل للاستمتاع بتلك الأجواء تحت ضوء القمر، مع تناول القهوة أوالشاي وتجاذب أطراف الحديث. كما يقول إن العرب، بل وحتى الأجانب، يعبرون دائما عن حبهم لليمنيين، وذلك بسبب روح الإنسان اليمني وبساطته وكرمه وحبه للغير، مشيرا إلى أن التطور والتمدن لم يؤثر على هذه الصفات الراسخة لدى اليمنيين.

ويتحدث عن مقولة أن اليمن هي أصل العرب، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود حضارات قديمة متنوعة في اليمن، ويتحدث أيضا عن عادة مضغ القات ويقول إنها نوع من المنبهات للتركيز في العمل وأحيانا للاسترخاء، لكن في ظل الوضع الاقتصادي الحالي صارت سلبياتها أكثر من إيجابياتها.

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