المدافع الأردني يزن العرب ينضم إلى نادي سيول في الدوري الكوري

قال نادي سيول لكرة القدم في الدوري الكوري الأسبوع الماضي إن المدافع الأردني "يزن العرب" انضم إلى النادي، حيث سيكون صاحب القميص رقم 55 في النادي.

وقال "العرب" في صفحته على فيسبوك: "يسعدني أن أنضم إلى نادي سيول، أكبر ناد في كوريا الجنوبية، وأود أن أساعد الفريق على العودة إلى قمة الدوري والتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة من خلال نقاط قوتي مثل القوة البدنية والضربات الرأسية واللعب الحماسي.

ويعتبر "العرب" من أبرز المدافعين الذين انجبتهم كرة القدم الأردنية، حيث خاض تجارب احترافية متعددة خلال مسيرته.

وبدأ "العرب" مسيرته مع نادي الجزيرة الأردني، قبل أن يلعب مع نادي "سينجلاور" الماليزي، ونادي الشرطة العراقي، ونادي معيذر القطري.

واختار "العرب" الاحتراف في كوريا الجنوبية نظرا لقوة البطولات فيها، والاحتكاك القوي، إلى جانب مشاركة نادي سيول في دوري أبطال آسيا للنخبة.