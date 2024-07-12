توقعات بزيادة التعاون بين كوريا والإمارات في مجال القيادة الذاتية

من المتوقع أن تسير سيارات ذاتية القيادة طورتها شركة كورية ناشئة على شوارع الإمارات العربية المتحدة.

فقد وقعت شركة "أوتونوماس إيه تو جي" الناشئة الكورية المتخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية يوم السابع عشر من يوليو الجاري في سيول اتفاقية مع شركة "بيانات إيه آي بي إل سي" الإماراتية للذكاء الاصطناعي لإنشاء شركة مشتركة للقيادة الذاتية.

وتم توقيع هذه الاتفاقية بين رئيسي الشركتين الكورية والإماراتية، بحضور مساعد نائب وزير التجارة الكوري وعدد آخر من مسؤولي وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، والاتحاد الكوري لصناعة القيادة الذاتية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركتان الكورية والإماراتية بإنشاء شركة مشتركة بينهما في العام القادم، ليتم من خلالها السيطرة على سوق المركبات ذاتية القيادة في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي التقدم لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق إنتاج مركبات ذاتية القيادة في مصنع في الإمارات.

وسوف يتم إنشاء الشركة المشتركة تحت اسم "أوتونوماس 2 أبو ظبي" برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار، ومن خلال الدمج بين تكنولوجيا القيادة الذاتية لشركة "إيه تو جي" الكورية والبنية التحتية ورأس المال الإماراتي.

وتخطط الشركة المشتركة لإنتاج أول دفعة من المركبات ذاتية القيادة بمقدار 1250 مركبة في عام 2030.

وقال "حسن الحوسني" الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات" إن التعاون مع الشركة الكورية سيكون فرصة لصناعة القيادة الذاتية في الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المزيد من النمو، معربا عن تحمسه الكبير للدمج بين البنية التحتية والأنظمة لشركة "بيانات" الإماراتية والتكنولوجيا المتطورة لشركة "أوتونوماس" الكورية.

الجدير بالذكر أن شركة "أوتونوماس" الكورية هي شركة ناشئة تم تأسيسها من قبل خبراء وباحثين كانوا يعملون في شركة "هيون ديه" للسيارات، وتم إثبات قدرتها الفائقة في مجال القيادة الذاتية بعد تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى في تقييم تكنولوجيا القيادة الذاتية، الذي أجراه معهد أبحاث أمريكي.