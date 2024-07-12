كوريا تقدم 1.5 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي كمساعدات للسوريين

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تلقيه منحة مالية تبلغ 1.5 مليون دولار من كوريا الجنوبية لدعم تقديم المساعدات الغذائية للسوريين.

وأفاد البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان بأن هذه المنحة تأتي كدفعة ثانية من كوريا الجنوبية من حزمة تبلغ 3.8 مليون دولار تلقاها البرنامج في عام 2020 لتقديم المساعدات للسوريين داخل سوريا والسوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا.

وأشار البرنامج إلى أن هذه المنحة ستدعم برنامج الأغذية العالمي في الأردن بتقديم المساعدات الشهرية لأكثر من نصف مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا من اللاجئين السوريين واللاجئين من جنسيات أخرى في الأردن.

وقال نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "جوردون كريغ" إن هذه الأموال المقدمة من الحكومة الكورية جاءت في أكثر توقيت مناسب.

وأضاف أن جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي الذي تبعها، قد دفع مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في المنطقة نحو المزيد من العوز واليأس وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الخاصة، وأصبحوا أكثر اعتمادا على مساعدات برنامج الأغذية العالمي.

وأشار "كريغ" إلى أن الحياة أصبحت عبارة عن صراع يومي يعيشه أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري، لديهم موارد مالية قليلة أو معدومة.