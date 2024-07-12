مكتبة مصر العامة في المنصورة تستضيف قافلة الثقافة الكورية

زارت قافلة الثقافة الكورية مكتبة مصر العامة في مدينة المنصورة يوم الأحد الماضي. ونظم هذه الزيارة المركز الثقافي الكوري في القاهرة بمشاركة من الطلاب ورواد المكتبة، والتي تعرف بالثقافة الكورية واستكشاف كل مقوماتها التقليدية والمعاصرة.

وتضمنت فعاليات القافلة تجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "هان بوك"، ومعرضا للآلات الموسيقية التقليدية، والورق الكوري التقليدي "هان جي".

واستمتع المشاركون بتجربة نظارات الواقع الافتراضي، حيث تمكنوا من خلالها من مشاهدة العديد من المناظر الطبيعية الكورية الخلابة والمواقع التراثية الكورية. وقاموا أيضا بتجربة بعض الألعاب الكورية التقليدية.

كما تضمنت الفعاليات عرضا للفيلم الكوري "أخي" لتلبية شغف محبي السينما الكورية الذين استمتعوا أيضا بقراءة عدد من القصص والروايات الكورية في جناح المكتبة الكوري.

وقال السفير الكوري لدى مصر "كيم يونغ هيون" إن التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية يشكل ركيزة أساسية للعلاقات المتنامية بين البلدين في كل المجالات، معربا عن سعادته بالاهتمام الذي يلمسه من جانب الشباب المصري تجاه الثقافة الكورية.

كما أعرب السفير "كيم" عن امتنانه للواء "طارق مرزوق" محافظ الدقهلية، و"إيمان أبو الغيط" مديرة مكتبة مصر العامة، على استضافة الفعاليات الكورية التي تعد الأولى من نوعها بمدينة المنصورة.

ومن جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري "أوه سونغ هو" إنه يسعى جاهدا من خلال تنظيم فعاليات المركز إلى تلبية شغف الشباب المصري بالتعرف أكثر على مكنونات الثقافة الكورية، وإثراء معارفهم حول كوريا بصفة عامة.

وفي لقاء منفصل جرى بين السفير الكوري ومحافظ الدقهلية على هامش قافلة الثقافة الكورية، أوضح السفير الكوري "كيم" أن مدينة المنصورة من أهم المدن المصرية، لذا تم اختيارها لتدشين قافلة الثقافة الكورية كونها مدينة تهتم بالفن وتبادل الثقافات.

وأشار السفير إلى أن المركز الثقافي الكوري في القاهرة يعمل على تنفيذ خطة لزيارة كل محافظات مصر لنشر الثقافة الكورية وتقوية العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في كل المجالات.

وأضاف أنه يجري العمل على تعليم اللغة الكورية للطلاب المصريين من خلال مراكز متخصصة داخل مصر.

ومن جهته، أكد محافظ الدقهلية أن نشر الثقافات وتبادلها بين الدول هو أحد أهم النوافذ المساعدة لتقوية التعاون المشترك بين الدول، موضحا أنه توجد ثقافات تراثية وتاريخية سيجري نقلها إلى المجتمع الكوري لتقوية العلاقات بين البلدين من أجل خلق تعاون مثمر.