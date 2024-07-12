شركة نونغ شيم الكورية تبني مزرعة دفيئة ذكية نموذجية في السعودية

من المقرر أن تقوم شركة "نونغ شيم" الكورية ببناء مزرعة دفيئة ذكية بشكل تجريبي في المملكة العربية السعودية ضمن الجهود الرامية لترويج التكنولوجيا الكورية الخاصة بالزراعة الذكية في الخارج.

وأعلنت شركة "نونغ شيم" يوم الثلاثاء الماضي أنه تم اختيارها للمشاركة في مشروع تنشيط تصدير المزارع الذكية، والذي تنفذه وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

وبموجب هذا المشروع، سيتم بناء مزرعة دفيئة ذكية تجريبية على مساحة قدرها ٤ آلاف متر مربع في الرياض حتى نهاية العام القادم، وستكون شركة "نونغ شيم" الكورية مسؤولة عن بنائها وتشغيلها.

وتضم المزرعة الذكية التي ستبنيها "نونغ شيم" مزرعة عمودية ومزرعة دفيئة بلاستيكية، بحيث تتم زراعة أنواع مختلفة من الخضروات، بما في ذلك اللفت، والطماطم الكرزية، والخيار، والبابريكا.

وقالت شركة "نونغ شيم" إنها ستقوم بتشكيل كنسورتيوم مع ٣ شركات متوسطة الحجم لتنفيذ المشروع، بحيث تكون "نونغ شيم" مسؤولة عن بناء المزرعة وإدارة المشروع، فيما ستكون شركة "إس فام" مسؤولة عن تشغيل المرزعة ونقل تكنولوجيا الزراعة.

وقامت شركة "نونغ شيم" لأول مرة بتصدير مزرعة ذكية إلى سلطنة عمان في شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٢، وسعت لتوسيع نطاق التصدير ليشمل كلا من المملكة العربية السعودية وقطر من خلال توقيع مذكرات تفاهم معهما.