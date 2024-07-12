كوريا الجنوبية وليبيا تبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

قام السفير الكوري لدى ليبيا "جانغ جيه هاك" بزيارة لوزير الاقتصاد والتجارة الليبي "محمد الحويج" في مكتبه، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وناقش الجانبان رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات بينهما.

ومن جانبه أكد الوزير الليبي "الحويج" على أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل حركة أصحاب الأعمال بين الجانبين، وتنشيط المشاركة الاستثمارية والعمل على إزالة العراقيل التي تواجههما.

وتناول اللقاء وضع آلية لتنظيم منتدى اقتصادي كوري ليبي في طرابلس في شهر نوفمبر القادم، بمشاركة فعالة من الشركات الكورية الكبرى والمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية.

وبدوره، أكد السفير الكوري "جانغ" رغبة الحكومة الكورية في التعاون مع ليبيا، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية.