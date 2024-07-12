تأكيد قوة أداء جيمين بأغنيته الجديدة

تزداد شعبية الأغنية الجديدة لـ"جيمين" who يوما بعد يوم، حيث تحتل الأغنية مراتب متقدمة في معظم قوائم الأغاني المحلية والعالمية لدرجة أنها تخطت أغنية you missed، وهي أغنية الانتخابات الأمريكية للمرشح "دونالد ترامب" التي ظلت متربعة على المرتبة الأولى في قائمة "أيتيونز".

هذا يدل على مدى محبة المعجبين الأمريكيين تجاه الفنان بالفعل. وتتدفق الكثير من التقييمات الإيجابية من وسائل الإعلام الأجنبية أيضا. فقد قالت grammy.com إن ألبوم muse عبارة عن اكتشاف للحب والإلهام ويُظْهِرُ التأمل الذاتي للفنان ونموه الفني ومواهبه المختلفة ليكشف عن هوية موسيقية جديدة له.

بينما قالت consequence of sound الأمريكية عن الأداء الذي تم الكشف عنه عن

طريق برنامج Jimmy fallon show إن "جيمين" لم يتمكن من تقديم الأداء بشكل مباشر على مسرح البرنامج ولكن فيديو الأداء هذا كان بديلا ممتازا في هذه الحالة.

وأضافت قائلة: على الرغم من أن كل مَن يهتم بفرقة "بي تي إس" يعرفون جيدا مستوى أداء الفرقة مع الغناء المباشر فإن جيمين يفاجأنا من جديد بقدراته على الغناء والرقص التي

أظهرها في هذا الأداء القوي.

وكان من المألوف أنه لا يمكن مشاهدة أنشطة أو أغنيات جديدة في أثناء فترة الخدمة العسكرية للفنانين، لكن أعضاء "بي تي إس" يكسّرون الصورة النمطية بالفعل، وكان هناك بعض الفنانين الكوريين الذين يجهّزون أغنية أو أغنيتين مسبقا للكشف عنها بشكل مفاجئ كهدية للمعجبين خلال فترة الخدمة العسكرية. ولكن يبدو أن أعضاء "بي تي إس" قد أعدوا الكثير ويحتلون المرتبة الأولى حتى في داخل المعسكرات، مما يدل ذلك على قوة بي تي إس من جديد.