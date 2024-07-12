مشاركة فناني الكيبوب في الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بمختلف الطرق

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بعد أن كان الفنان جين عضو فرقة بي تي إس قد شارك يوم 15 يوليو كأحد حاملي الشعلة للألعاب الأولمبية الصيفية لباريس، يشارك فيها الفنان مينهو عضو فرقة شايني في إطار برنامج Olympic friends الذي أعدّت اللجنة الأولمبية الدولية لنشر قيمة الألعاب الأولمبية بواسطة المشاهير غير اللاعبين. فسيشاهد مختلف المباريات الرياضية ويشارك حماس الجمهور في الموقع بشكل مباشر.





بينما أصدرت فرقة تومورو باي توغيذر، أغنية مشجعة بعنوان Open always win أي رسالة دورة باريس للألعاب الأولمبية، بالتعاون مع شركة سامسونج للإلكترونيات.





بالإضافة إلى ذلك، بدأت وحدة فرقة سيفنتين باسم بوصوكسون، تحدي رقص خاص من أجل تشجيع المنتخب الكوري، حيث يرقصون ممسكين عصي تشجيع Team Korea التي صنعتها شركة هايب للترفيه بالتعاون مع مؤسسة كوريا للرياضة والألعاب الأولمبية، بحيث تكون على شكل عصا تشجيع تُستخدم في حفلات الكيبوب.