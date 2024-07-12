أغنية الفنان جيمين الجديدة تنال تقييمات إيجابية من وسائل الإعلام العالمية

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تحتل أغنية Who للمطرب جيمين عضو فرقة بي تي إس، مراتب متقدمة في معظم قوائم الأغاني المحلية والعالمية لدرجة أنها تخطت أغنية you missed، وهي أغنية الانتخابات الأمريكية للمرشح دونالد ترامت التي ظلت متربعة على المرتبة الأولى في قائمة أيتيونز.





وكشف الفنان عن أداء أغنيته الجديدة للمرة الأولى في البرنامج التلفزيوني الشهير لقناة NBC الأمريكية بعنوان The tonight show starring Jimmy Fallon حيث أثبت مكانته مرة أخرى كفنان لا بديل له.





فقالت consequence of sound الأمريكية عن الأداء الذي تم الكشف عنه عن

طريق البرنامج الأمريكي إن جيمين لم يتمكن من تقديم الأداء بشكل مباشر على مسرح البرنامج بسبب تأديته للخدمة العسكرية، ولكن فيديو الأداء هذا كان بديلا ممتازا في هذه الحالة.





أما grammy.com فقالت إن ألبوم Muse لجيمين عبارة عن اكتشاف للحب والإلهام ويظهر التأمل الذاتي للفنان ونموه الفني ومواهبه المختلفة ليكشف عن هوية موسيقية جديدة له.