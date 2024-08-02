كرم كيم أون سو: الإسلام دين السعادة

يقول السيد/ كيم أون سو، واسمه العربي كرم، إنه قرر اعتناق الإسلام في عام 2004، عندما كان شابا حديث التخرج من الجامعة، ثم اتجه إلى دراسة العلم الشرعي في عام 2007، حيث ظل يقيم منذ ذلك الحين في المدينة المنورة.





وفي مقابلة مع القسم العربي، يحكي عن الدوافع التي جعلته يفكر في اعتناق الإسلام، ويقول إنه قبل اعتناقه الإسلام كان يشعر بضيق في القلب، ولم يكن يجد له هدفا في الحياة، أما الآن فعنده شبه يقين بأنه أسعد الناس في كوريا بسبب ما في قلبه من طمأنينة وإيمان بالله. ويضيف السيد كيم، الذي يدرس حاليا في مرحلة الدكتوراه في جامعة الملك سعود بالرياض، تخصص الدراسات القرآنية، أنه عندما أعلن عن اعتناقه الإسلام اشتعلت بينه وبين أهله وأصدقائه مايشبه الحرب، موضحا أن أكبر التصورات الخاطئة لدى الكوريين عن الإسلام يتمثل في أنهم يرون أن الله هو إله العرب فقط، مشددا على أنه يتوجب تصحيح هذه الفكرة وتعريف الكوريين على أن الله هو "الإله"، وليس مجرد "إله" أو إله العرب فقط.

كما يتحدث السيد كيم عن ترجمته التي يقوم بها حاليا للقرآن الكريم، ويقول إنه إذا تسنّى له الحديث للكوريين عن الإسلام فسوف يقول لهم إنه دين السعادة، والسعادة لا يمكن أن نحصل عليها إلا ممن يدير القلوب، وهو الله. ويؤكد أنه بعد أن ينتهي من دراسته سوف يعود إلى كوريا للدعوة إلى الله ونشر رسالة الإسلام بين الكوريين.









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