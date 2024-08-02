تعمل المؤسسة الكورية للموارد المائية على قدم وساق على تقديم تقنية "التوأم الرقمي لإدارة المياه"، إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقا للمؤسسة الكورية، أقام "فريق نيفر" حفلا للإعلان عن بدء مشروع بناء منصة التوأم الرقمي في السعودية، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان هناك في نهاية الشهر الماضي.

و"فريق نيفر" عبارة عن منظمة تعاونية تعمل فيها الشركات التابعة لشركة نيفر الكورية داخل وخارج البلاد في مختلف المجالات "كفريق واحد" يتمحور حول نيفر، وهي شركة منصة محلية لتكنولوجيا المعلومات.

وسوف تعمل المؤسسة الكورية للموارد المائية بالتعاون مع فريق نيفر على تطوير وتشغيل تقنية التوام الرقمي في مجال إدارة المياه خلال السنوات الخمس القادمة.

وكانت المؤسسة الكورية قد أنشأت مشاركة بين القطاعين العام والخاص للتوسع في الشرق الأوسط من أجل بناء المنصة في السعودية.

وأوضحت أنها تستهدف وضع الأساس لدخول صناعة تكنولوجيا المياه الكورية إلى الشرق الأوسط.

وأضفت أنها تخطط لنقل الأنظمة الكورية المتطورة مثل أنظمة مراقبة الفيضانات والتنبؤ والإنذار ورادار هطول الأمطار، والتي تم بناؤها على أساس الإنجازات المحلية، إلى السعودية.