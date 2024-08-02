اتفاق كوري سعودي على تعزيز التعاون في تنمية الشركات الناشئة

وافقت السعودية وكوريا الجنوبية على دراسة إنشاء هيئة استشارية لتوسيع التعاون، حيث التقت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية "او يونغ جو" يوم الاثنين الماضي بوفد من وزارة التجارة السعودية برئاسة وزير التجارة "ماجد القصبي".

وناقش الجانبان سبل التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل إنشاء هيئة استشارية للسياسات. وقد عُقد هذا الاجتماع بناء على طلب من الوزير القصبي الذي قام بزيارة لكوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واقترح الجانب الكوري على نظيره السعودي إنشاء الهيئة الاستشارية للسياسات، من أجل الحفاظ على زخم التبادلات وتوسيع التعاون بين البلدين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وقد وافقت الوزارتان الكورية والسعودية على مواصلة المناقشات لإنشاء الهيئة الاستشارية.

كما طلبت الوزيرة الكورية من الوفد السعودي إيلاء الاهتمام والتعاون لتوسيع مشاركة الشركات الكورية في مهرجان الشركات الناشئة السعودي "بيبان 2024" المقرر عقده في نوفمبر القادم بالمملكة.